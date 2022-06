"Un gol per la Pediatria": Emiliano Campana dà l'addio al calcio giocato con un evento benefico

"Un gol per la Pediatria". E' lo slogan scelto per la serata di beneficienza in programma venerdì 10 giugno allo Stadio "F.lli Paschiero" di Cuneo.

Un evento organizzato per salutare il portierone Emiliano Campana che ha dato l'addio al calcio giocato (dopo 27 campionati tra C, D e Eccellenza) ma anche e soprattutto per "fare del bene alla città", come spiegatoci dal diretto interessato.

Alle 20,30 il fischio d'inizio di una partita speciale: da una parte il Cuneo Olmo, ultima squadra in ordine cronologico di Campana, dall'altra una selezione di suoi ex compagni, avversari, amici, tra cui Marco Gorzegno, Alessandro Rossi, Luca Perri, Antonio Caridi, Federico Cammarota, Rigoberto Capitao e tanti altri.

Ingresso libero e offerta libera: ricavato interamente devoluto al Centro Pediatrico dell'Ospedale di Cuneo.

L'iniziativa è organizzata da Emiliano Campana in collaborazione con AC Cuneo 1905 Olmo, il gruppo di tifosi "I Fedelissimi", il Comune di Cuneo e ACLI.

Campana: "Sarà un evento benefico. Non una partita per salutare me ma un'occasione per fare del bene alla nostra città ed in particolare ai bambini. Spero che possa esserci una bella risposta da parte del pubblico. Una serata di allegria, da ripetere negli anni venturi. Ringrazio tutti coloro che mi hanno aiutato nell'organizzazione."