A Vezza d’Alba torna in presenza “La Notte degli Archivi”

Anche quest'anno Vezza d’Alba partecipa alla "Notte degli Archivi" nell’ambito di "Archivissima", rassegna che si celebra in tutto il territorio italiano dal 9 al 12 giugno.



In questa edizione il Municipio vezzese ha scelto di tornare a partecipare dal vivo coi suoi archivi storici, e non più col solo video sul web. E lo farà sabato 11 giugno dalle ore 16 alle ore 23. Un lungo pomeriggio che terminerà solo a notte inoltrata alla scoperta del patrimonio di Vezza.



Il titolo scelto dagli organizzatori per Archivissima 2022 è #CHANGE, “cambiamento”, una parola che si adatta a molteplici ambiti e il centro roerino nel Festival di Archivissima proverà a ragionare intorno a questi temi. Un filone che si sposa bene con gli archivi di tutti i Comuni, testimoni del cambiamento.



Vezza racconterà quindi come nasce un antico documento e le sue peculiarità. "La storia si legge sui documenti" e per Archivissima 2022 Vezza, con tutti i suoi cambiamenti, è pronta a mostrarsi attraverso gli antichi scritti.



Le visite e gli incontri dovranno essere prenotati contattando gli uffici del Comune al numero 0173/65022.



A partire dalle 20,30 nella Sala Unitre si terrà, compresa nella visita, la presentazione del libro "Il Vignaiuolo" tratto da un diario che si può ritenere documento d'archivio di famiglia.