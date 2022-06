Alba protagonista al summit parigino delle Città Creative Unesco

Emanuele Bolla e Marco Scuderi con Denise Bax, segretario generale Unesco per le città creative

I delegati di Alba tornano soddisfatti dall’incontro tra le Città Creative svoltosi martedì e mercoledì a Parigi. L’assessore comunale al Turismo Emanuele Bolla, il direttore dell’Enoteca Regionale Piemontese Cavour Marco Scuderi e Annalisa Ricciardi per il progetto "Alba Città Creativa" hanno presentato una selezione di vini e formaggi del territorio, per un confronto tra la capitale delle Langhe, Biella, Pesaro e Carrara, in occasione della celebrazione del 2 giugno (Festa della Repubblica italiana) che gli amici francesi hanno voluto celebrare coi delegati Unesco.





«È stato un incontro molto positivo e costruttivo - dichiara l’assessore al Turismo Emanuele Bolla – che ci ha permesso di far conoscere ulteriormente Alba e di instaurare nuovi rapporti con ambasciatori e delegati Unesco. Abbiamo portato una selezione di vini e formaggi che rappresentassero il territorio e, durante il nostro intervento, abbiamo parlato degli elementi culturali dell’italianità e del nostro territorio. Ci ha fatto molto piacere celebrare la nostra Festa della Repubblica insieme agli amici francesi e ai rappresentanti Unesco, per un bel confronto tra città creative. Torniamo soddisfatti per quanto proposto».