Giovane albese stroncata da un malore in Germania. Sabato i funerali al Mussotto

Si terranno nella mattinata di sabato 11 giugno, alle ore 10.30 presso la chiesa della Trasfigurazione del Signore di frazione Mussotto ad Alba, i funerali di Margherita Casetta, 29 anni, mancata lo scorso venerdì 29 maggio a Berlino, in Germania.



La sua scomparsa ha destato grande impressione nella capitale delle Langhe per la sua giovane età, ma anche per la notorietà della famiglia – il padre Eugenio con la moglie Gianfranca –, proprietari della storica fornace di corso Canale a Mussotto.



Diplomata al Liceo Classico "Govone" di Alba, dopo studi universitari condotti tra Torino e la "Luiss Guido Carli" di Roma, Margherita si era trasferita per lavoro nella capitale tedesca, dove da poco meno di due anni era impiegata come buyer presso la sede del portale di moda Zalando. Lo scorso venerdì, al rientro da una serata trascorsa con alcune colleghe, il malore che non le ha dato purtroppo scampo.



Insieme a quello dell’intera città, dal popoloso quartiere albese arriva il cordoglio del consigliere comunale Claudio Tibaldi: "L’improvvisa scomparsa di Margherita ci ha lasciato attoniti e increduli. Non possiamo fare altro che stringersi alla famiglia Casetta con tutto il nostro affetto, come famiglie, amici, comunità e conoscenti".



Oltre ai genitori, Margherita Casetta lascia la sorella Lorenza, il fratello Filippo, le zie Lella, Mariangela e Lucetta, il fidanzato Thomas. Nella stessa parrocchiale del Mussotto verrà recitato un rosario di preghiera, venerdì 10 giugno alle ore 20.30.