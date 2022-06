Il corto svizzero-monregalese "Il mito del Quadrifoglio" all'Amicorti Film Festival

Continua la scia di successi per il cortometraggio "Il mito del Quadrifoglio".

Il film, diretto da Claudio e Matteo Rolfi, girato tra il monregalese e in Svizzera a Zug e Cham, era stato proiettato in una première esclusiva lo scorso 12 maggio al teatro "Bertola", registrando il tutto esaurito (leggi qui).

Dopo aver ottenuto 9 tra premi e riconoscimenti internazionali, il film approda all'Amicorti Film Festival di Peveragno nei selezionati "fuori concorso".

La proiezione del film, a ingresso libero, è in programma il 16 giugno alle 12 in sala Fellini.

"Una grande emozione poter partecipare a questo importante festival internazionale" - dice il regista Claudio Rolfi. - "Speriamo di poter riproporre presto una serata anche nel monregalese".

Il quadrifoglio e la fortuna accompagnano tutto il film in maniera silenziosa, delicata, in sottofondo: in 37 minuti il corto racconta quattro vite, quattro destini in lotta con la sorte.

La voce narrante è di Mario Zucca con (in ordine di apparizione), Danilo Vizzini, Lorenzo Sciarrino, Jin May e Myriam Cislaghi, Maddalena Barale e Giacomo Vassallo.

Hanno contribuito al film Garelli Iveco Mondovì, Cantine Brezza Barolo, Asvego Pneumatici Villanova Mondovì, Ristorante Parlapà Vicoforte, R&B La torre Mondovì, Scuderia il Portello Alfaromeo Arese, Cinema Multisala Bertola Mondovì.