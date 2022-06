In scena a Villanova Mondovì "Un destino dispettoso"

Londra 1865. In una casa dell'alta borghesia vive il professor Iggins, originale scienziato ,misantropo e misogino ,fatta eccezione per l'amico di sempre, il Dottor Mortimer, che ospita e con il quale condivide le sue passioni, le invenzioni lo studio.

Visto il suo difficile carattere, sarà costretto ad assumere una nuova domestica e a subire le imposizioni di un'ingombrante mammina. E altri curiosi personaggi si affacceranno nella vicenda.

"The comedians" portano in scena "Il destino dispettoso" una commedia di Francesco Scarrone, con Elena Vacchetta (anche alla regia), Claudia Badalì, Sara Bertini, Valeria Bruno, Lucia Carenini, Laura Gallina, Erminia Pollone.

Lo spettacolo andrà in scena sabato 18 giugno alle 21 al teatro civico "Garelli" di Villanova Mondovì.

Per info e prenotazioni Info e prenotazioni 349/6727658 348/7040484. Prevendita presso Okra Store in via Sant'Agostino n 2 Mondovì

"Nella speranza di strapparvi molte risate in un lungo difficile periodo per la vita di tutti, delle arti in genere e per il teatro" - dice la regista Elena Vacchetta - "Ringrazio di cuore

Francesco e le sue attrici e la partecipazione straordinaria di Monica Sciolla".