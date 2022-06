Ma voi la conoscete la storia della Zizzola?

A regalarci degli splendidi scatti c’è soprattutto Tino Gerbaldo , che l’ha immortalata in alcuni momenti da ricordare, così come il pittore Franco Gotta , che l’ha eletta regina delle sue tele, quadri che hanno fatto letteralmente il giro del web.

Ma quanti di noi si sono chiesti quando e perché è nata la Zizzola? Entriamo in modalità Superquark, grazie alle carte del compianto storico braidese fra Luca Isella (1944-2022) e proviamo a scoprire qualcosa in più. Ecco tutte le risposte alle vostre domande!

L’appellativo di “Zizzola” denomina «Il frutto d’un albero che i botanici chiamano Ziziphus vulgaris. È albero pochissimo coltivato nel Piemonte, e credo non sia mai esistito sul poggio della Zizzola, troppo dominato dai venti e cogl’inverni non confacenti allo zizzolo» (Federico Craveri, , su L’eco della Zizola n. 7).

Il nome al luogo venne dato in realtà dai frati domenicani di Asti, che dal XVII secolo ebbero non lontano dal poggio una piccola casa per i religiosi che abbisognavano di convalescenza. Il posto ricordava loro una proprietà in Liguria denominato “Zizzola”, appunto perché ricco di zizzoli, in italiano anche giuggioli e così diedero nome al luogo. Con il piccolo frutto si otteneva un usuale liquore casalingo “il brodo di giuggiole”, da cui l’affermazione festosa “andare in brodo di giuggiole”.