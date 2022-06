Un nuovo albero nel cortile della casa di riposo "Sacra Famiglia" di Mondovì

Venerdì 3 giugno, al pomeriggio, nel grande parco della Casa di Riposo "Sacra Famiglia" di Mondovì, è stato piantato un albero di pero donato spontaneamente dai ragazzi e dalle ragazze della classe 5D LSU, alcuni dei quali avevano conosciuto la struttura in occasione dei PCTO. Molti allievi hanno anche condiviso alcune belle riflessioni filosofiche sul tema. Il significato dell’intero evento e del dono di un albero è stato duplice: non solo ambientalista, ma anche sociale, nel senso di ricordare il grande valore dei nostri anziani, "che sono le nostre radici, senza le quali non esisteremmo", come ha ricordato la prof.ssa Monica Abbona, responsabile di Educazione alla salute del Liceo. Alla cerimonia erano presenti anche la direttrice e lo Staff della struttura e la dottoressa Erika Chiecchio, nella sua duplice veste di rappresentante della Città di Mondovì e di naturalista. Gli anziani ospiti hanno allietato il momento con canti spontanei popolari.

“Un gesto semplice, ma dal grande valore educativo che spero possa ripetersi in futuro – conclude il dirigente, prof. Bruno Gabetti - Bravissimi i ragazzi, la Prof.ssa Abbona e la direzione della Struttura per la collaborazione!”.