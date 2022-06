Un nuovo murales a Niella Tanaro racconta la filiera "dal grano al pane"

Si arricchisce di un nuovo tassello il percorso diffuso dedicato alla filiera "dal grano al pane", nel comune di Niella Tanaro, parte del progetto iniziato lo scorso anno con il concorso "Niella Tanaro tra pittura e pane", organizzato dalla "Pro Niella Tanaro".

Il murales terminato ieri mattina, mercoledì 8 giugno, va ad aggiungersi ai tre già esistenti (leggi qui), realizzato su una casa di un privato ha come tema l'aratura.

"A realizzarlo è stato un artista locale, Danilo Oddo, residente a Ceva, ma di origine sanremese" - spiega Emanuele Rovella, presidente della Pro Niella Tanaro.

La terza edizione, dedicata alla semina, rappresentata con la tradizionale tecnica a spaglio, si terrà in occasione della Festa del pane, in programma sabato 27 agosto. Le premiazioni sono in programma, dalle 17 alle 18, insieme a quelle del concorso "pane artistico".

La partecipazione al concorso è aperta a tutti, compresi gli studenti di ogni ordine e grado, si partecipare individualmente o in gruppo. Le proposte dovranno essere presentate entro mercoledì 24 agosto a mezzanotte. Tutti i dettagli e il bando sono disponibili sul sito del Comune di Niella Tanaro.