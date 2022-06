Giovani promesse in campo a Garessio coi Memorial Sergio Calzia e Luciano Bosco

Due intense giornate di calcio giovanile a Garessio con i Memorial Sergio Calzia e Luciano Bosco. Giovedì di scena i Piccoli Amici (vittoria del Bisalta su Ceva e le due formazioni giallonere) e i Primi Calci 2013-14 in cui domina la scena l’Arenzano davanti al Bagnasco e al Saluzzo, quinti i padroni di casa; premi speciali offerti dalla famiglia in memoria di Maurizio Ghiglia a Martino Buscaglia (Ceva), Gabriele Loi (Bisalta) e a Sebastian Costa (Garessio) - rispettivamente miglior giocatore, portiere e capocannoniere con 13 reti dei Piccoli Amici - e nei più grandi per Michele Calcagno (Arenzano), Matteo Piombo (Bagnasco) e Francesco Armando (Ceva).

Domenica di scena i Pulcini 2011 e 2012 con le vittorie finali del Sant’Albano (ai rigori sulla Roretese, terzo il Valvaraita) - sesto il Ceva - e di Bra su Saluzzo e Dogliani (quarto il Piazza davanti a Sant’Albano e Garessio). Premi speciali nei più grandi per il capocannoniere Andrea Zucco (S. Albano), il miglior giocatore Yuri Ternavasio (Roretese) e il portiere Kassimi Redai (S. Cassiano) e nei 2012 per il bomber Bilial Ait El Faqir (Bra), il giocatore Denis Kulli (Saluzzo) e il miglior portiere Marco Rolfo del Dogliani.

I tornei sono stati organizzati con l'ASD Sport-Time. Dagl organizzatori arriva un ringraziamento a tutti i volontari, tra addetti al campo, alla cucina e ai vari servizi, agli sponsor Huvepharma e Acqua San Bernardo. Domenica appuntamento con gli Esordienti 2010.