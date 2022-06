Anche Isiline alla 45ª Grande Fiera d’Estate a Savigliano

Ci sarà anche Isiline tra gli espositori che prenderanno parte alla 45a edizione della Grande Fiera d’Estate, evento che torna in presenza dopo due anni per lo stop causato dalla pandemia. Dopo la prima edizione del 2019, l’area fieristica di Savigliano tornerà così ad ospitare l’evento dedicato alla casa e all’edilizia abitativa con prodotti e servizi rivolti alle famiglie, a cui si aggiungeranno le aree Street Food, oltre a spettacoli ed eventi gratuiti. Isiline attende i visitatori in Fiera al padiglione Tekno 2. Per tutti, sarà possibile ritirare un coupon del valore di 50 euro, valido per l’attivazione di una nuova linea esclusivamente dall’11 al 19 giugno.

La Fiera ospita aziende e realità economiche riconosciute a livello nazionale e territoriale, che da sempre propongono prodotti di qualità e all’avanguardia. Tra queste anche Isiline, che grazie allo spazio riservato all’interno del padiglione dedicato al mondo della tecnologia, potrà fornire informazioni sui propri prodotti e sullo sviluppo della posa della rete in fibra ottica FTTH (Fiber To The Home) in cui da diversi anni è impegnata su tutta la provincia di Cuneo, e non solo, per fornire una connessione veloce e un servizio Internet performante ad abitanti e aziende del territorio.

78 le ore d’esposizione previste e distribuite su 9 giorni di apertura, con 1.000 stand a disposizione dei visitatori: la Grande Fiera d’Estate rappresenta l’appuntamento fieristico di riferimento assoluto per un bacino commerciale fondamentale che richiama curiosi, visitatori e clienti dal Nord-Overst, dalla Liguria e dal Sud-Est francese.

L’evento prenderà il via sabato 11 giugno e sarà possibile accedere all’area fieristica dalle 14 alle 24, mentre alla domenica l’apertura dei cancelli sarà alle 10. In settimana, la fiera sarà visitabile dalle 17 alle 24 mentre domenica 19, ultimo giorno di apertura, sarà possibile visitare gli stand della Grande Fiera d’Estate dalle 10 alle 21. L’ingresso e i parcheggi sono gratuiti. Sei i padiglioni tematici, ospitati su oltre 40 mila metri quadrati di area fieristica: Istituzionale & Tekno, Arredo, Complementi D’arredo & Expo, Borgo Del Gusto, Expomotor & Outdoor e Mangia & Bevi.