Arte made in Cuneo nel flagship store milanese del marchio Miroglio «Elena Mirò»

In occasione della "Milano Design Week", e nel calendario del "Fuorisalone 2022", Elena Mirò presenta all’interno del flagship store di via Dante l’installazione “ARIA”, ispirata all’idea di un viaggio, sospeso tra sogno e realtà.



L’installazione è stata realizzata in collaborazione con FLY IN, azienda cuneese specializzata nell’inflatable design (la capacità di “scolpire l’aria”), con il supporto di Sublitex, l’azienda del Gruppo Miroglio specializzata nella stampa waterfree sui più svariati materiali.



Questo sodalizio, nato interamente sul territorio piemontese, celebra la gioia di vivere, rappresentata con la metafora del viaggio di una grande mongolfiera e con una nuvola in tulle illuminata da Led colorati. Entrambe prendono simbolicamente il volo all’interno della boutique milanese del brand.



“Volevamo dare il nostro contributo a una settimana molto importante per Milano e per l’Italia come la Design Week e abbiamo scelto di farlo collaborando con una realtà di eccellenza come FLY IN”, sottolinea Fabio Assecondi, brand director di Elena Mirò. “L’installazione incontra più che mai il sentimento del momento storico che stiamo affrontando: c’è voglia di tornare a vivere, viaggiare ed esplorare”.



“La nostra collaborazione con Elena Mirò e il Gruppo Miroglio è consolidata e siamo felici di condividere questo momento dedicato alla bellezza nella Milano del FuoriSalone 2022”, spiega l’amministratore delegato di FLY IN, Mauro Oggero. “ARIA vuole portare leggerezza e freschezza e spingere le persone ad alzare lo sguardo e, perché no, a perdersi in pensieri finalmente sereni”.



Conclude Giuseppe Lano, amministratore delegato di Sublitex: “Da oltre 40 anni in Sublitex ci impegniamo per sviluppare tecnologie di stampa eco-compatibili all’avanguardia e soluzioni innovative per la decorazione delle più svariate superfici e di molteplici materiali. Con questo progetto abbiamo avuto la gradita possibilità di collaborare con due realtà di spicco del nostro territorio, mettendo a disposizione la nostra esperienza nella stampa per la realizzazione di un’installazione unica nel suo genere”.