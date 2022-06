Ferrero: la Procura di Parigi apre indagine preliminare su casi di salmonella

Un'indagine preliminare per le presunte contaminazioni di prodotti dolciari a marchio Kinder prodotti nello stabilimento di Arlon, in Belgio. E’ quanto la Procura di Parigi ha aperto nei confronti del gruppo dolciario Ferrero secondo quanto riportato oggi, giovedì 9 giugno, dall’agenzia di stampa France Presse.



Secondo l’agenzia transalpina l’inchiesta farebbe seguito all’esposto presentato a maggio dall'associazione dei consumatori Foodwatch France in supporto alle denunce avanzate dalle famiglie di due bambine ricoverate per aver contratto la salmonella, a loro dire contratta dopo aver mangiato uova di cioccolato. A fine aprile, l'avvocato Jérémy Kalfon, che rappresenta le famiglie coinvolte, aveva accusato il gruppo dolciario di aver "nascosto per mesi la presenza di salmonella nel suo stabilimento" e annunciando di aver raccolto almeno 15 casi accertati di contaminazione da prodotti Kinder.



Gli accertamenti seguiti a un’analoga denuncia presentata nei mesi scorsi a Ravenna si erano conclusi con l’archiviazione del caso, avendo le analisi escluso un collegamento tra il caso di infezione e gli ovetti al cioccolato prodotti in Belgio.



Chiuso dallo scorso 8 aprile, ieri, mercoledì, lo stabilimento belga è stato intanto al centro di una nuova ispezione da parte delle autorità del Paese, che nell’ambito delle indagini volte ad accertare eventuali responsabilità nell’epidemia che ha interessato diversi Paesi europei hanno anche sequestrato documenti e materiali informatico.