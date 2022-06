A Peveragno tutto pronto per la "Fragolata 2022": tutte le modifiche alla viabilità

Si segnalano ai lettori le modifiche alla viabilità del paese di Peveragno nei giorni di sabato 11 e domenica 12 giugno, in occasione della Sagra della Fragola.



Sabato 11 giugno, dalle 8 alle 24, sarà vietato il transito e la sosta dei veicoli in piazza Pietro Toselli nella parte antistante il palazzo comunale, e vietato l'accesso veicolare da via Roma in piazza. Dalle 19 alle 24, inoltre, è vietata la sosta e il trasito dei veicoli in tutta piazza Pietro Toselli, in via Roma (nel tratto tra l'intersezione con via Giordana di Clans e via Piave) e in via Piave (nel tratto tra l'intersezione con via Roma e via Vittorio Veneto). Inoltre, è vietata la sosta dei veicoli in via Alpi, nel quale è prevista l'installazione del senso unico con direzione di marcia da via Vittorio Bersezio in via Vittorio Veneto.



Domenica 12 giugno, invece, dalle 5.30 alle 19 sono vietati sosta e transito in via Alpi, via Vittorio Veneto (nel tratto tra l'intersezione con via Alpi e con via San Giovanni/via Bisalta), via Vittorio Bersezio, via Vittorio Veneto (nel tratto tra l'intersezione con via Pellegrini e con via Bisalta/via San Giovanni), via Roma, via Piave (nel tratto tra l'intersezione con via Vittorio Veneto e via Roma), piazza XXX Martiri, via Marconi, piazza Santa Maria, via Bartolomeo Prieri (nel tratto tra l'intersezione con via Della Chiesa e l'intersezione con via Campana), via Giorgio Giorgis (nel tratto tra l'intersezione con piazza Santa Maria e con via della Chiesa e via Monsignor Beltritti), via Abate, piazza Rocco Carboneri, via Giordana di Clans e piazza San Domenico.