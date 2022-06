Alba, bambini protagonisti per la festa in piazza San Paolo

Sabato 18 giugno, a partire dalle ore 17.30, in piazza San Paolo ad Alba, l’Associazione San Paolo Sport insieme all’Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Alba organizza una giornata in cui i bambini saranno protagonisti, nell’ambito del progetto Pro.Di.Gi. sostenuto dalla Fondazione CRC con il bando “Giovani in contatto”.

Il cuore della giornata sarà la conclusione di un lungo percorso di laboratori teatrali che i ragazzi hanno seguito, con la guida del Collettivo Scirò e di Daniela Febino e che si concretizzerà con tre performance teatrali: “La Bomba e il generale” di Umberto Eco, seguito da “Alice”, rappresentazione inedita creata dai ragazzi ed infine, ma non ultima, “La pace”.

I ragazzi riusciranno sicuramente ad emozionare tutto il pubblico perché trasmetteranno tutta la loro energia, fantasia, originalità, condivisione e tante altre emozioni espresse, vissute ed affrontate durante i laboratori che li hanno portato alla realizzazione dello spettacolo.

Il progetto Pro.Di.Gi, di cui il Comune di Alba è capofila, vede la collaborazione anche della Cooperativa O.R.So. e dell’Associazione Strani Vari che insieme all’Associazione San Paolo Sport organizzano attività rivolte a ragazzi e giovani della fascia d’età compresa tra i 10 e i 25 anni.

La giornata continuerà con la presentazione dello staff di "Camp d'Ista", l’estate ragazzi curata dall’Associazione San Paolo Sport nell’ambito del progetto cittadino “Estate Insieme” promosso da Comune di Alba e Consorzio Socio Assistenziale Alba Langhe e Roero.

Ad animare l’intero pomeriggio saranno Enrico Signa con Be Street e Vincenzo Scalabrino Plays Vinils in console.