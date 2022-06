Dalla crisi internazionale alle soluzioni locali: dialogo con Beppe Ghisolfi sotto la Zizzola

Una significativa partecipazione di pubblico è prevista per la serata odierna, in località Veglia di Cherasco, per un plenario e molto speciale evento conviviale "interclub" che riunirà i circoli territoriali di Bra del Lions Club Host e del Rotary Club, presieduti rispettivamente da Armando Verrua e da Daniela Franco, in un dialogo con il professor Beppe Ghisolfi, il popolare banchiere internazionale e scrittore molto legato alla Città della Zizzola, dove svolse la propria attività di insegnamento scolastico con moltissime incursioni giornalistiche e romanzesche (narrate nel suo "Visti da vicino"), da Giovanni Arpino al collega banchiere Piero Fraire al fondatore di Slow Food Carlin Petrini.

Del resto, l'occasione del convivio di oggi offrirà l'originale spunto per una sorta di ritorno alle radici, poiché la conversazione coinvolgerà l'assessore comunale Luciano Messa, amministratore cittadino ancora giovane ma di lungo corso, titolare delle deleghe ai lavori pubblici con le due precedenti giunte di Bruna Sibille e con l'attuale amministrazione di Gianni Fogliato, e nel caso specifico ex allievo del professor Ghisolfi, da questi in più occasioni elogiato per l'operato a favore del miglioramento degli assetti urbani e infrastrutturali del territorio braidese.

Il dialogo, che si annuncia fin da ora interessante per una serata da manuale di esplicazione semplificata dei temi economico finanziari giornalmente dominanti su tutti i mass media, analizzerà i difficili e travagliati scenari internazionali, tipici di una economia di guerra tra post pandemia e pressioni belliche alle porte dell'Unione Europea, e gli effetti sulla realtà locale: perché è proprio dalle basi, anche geografiche, che la piena consapevolezza delle parole chiave della finanza costituisce una valida autodifesa, per cittadini e imprenditori, per tutelare i risparmi e per continuare a fare di questi ultimi un volano per attività di rilievo a favore dello sviluppo, della crescita e della solidarietà.

In pratica, gli obiettivi che riuniscono, nei rispettivi ruoli, il Lions, il Rotary, il Comune e la missione educativo editoriale del professor Ghisolfi.