"Foravia. Un territorio straordinario": una mostra per immagini a Palazzo Banca d'Alba

“Foravìa - Un territorio straordinario” è la nuova mostra del collettivo dei fotografi del progetto “Me Langa” che attraverso le proprie immagini racconteranno i sei paesi del territorio dell’Alta Langa che hanno aderito al progetto nel 2021: Bossolasco, Cerretto Langhe, Cortemilia, Lequio Berria, Paroldo e Sale San Giovanni. I sei paesi protagonisti di questa nuova esposizione si aggiungono ai dodici precedentemente coinvolti, che sono stati rappresentati nelle mostre “Me Langa” e “Parla Pà!” del 2019 e del 2020.

La mostra sarà esposta ad Alba presso la Galleria del Palazzo Banca d’Alba in via Cavour n. 4; l’inaugurazione avrà luogo venerdì 10 giugno alle ore 17.30 e sarà visitabile fino al 26 giugno, nelle sole giornate di sabato e domenica, con orario 09-13 e 15-19. Ingresso libero.

“Me Langa” è il progetto fotografico ideato nel 2017 dall’Ordine dei Cavalieri delle Langhe APS per raccontare e promuovere i paesi delle Langhe più distanti da Alba, appartenenti a quella zona conosciuta come “Alta Langa”. Un viaggio di ricerca tra passato e presente, per riscoprire luoghi, scorci e edifici di interesse culturale, storico e turistico congiuntamente con la popolazione locale, per ritrovare i valori e gli elementi che hanno caratterizzato queste zone nel secolo scorso e per scoprirne l'evoluzione, per capire come l'Alta Langa stia cambiando, tra tradizione e innovazione.

Con la collaborazione dei suoi abitanti e delle amministrazioni locali, il gruppo ha visitato e visiterà tanti meravigliosi borghi, incontrando persone che racconteranno la loro esperienza, alla scoperta di aneddoti e storie del passato, ma anche di prospettive per il futuro.

Gli autori delle immagini della mostra sono: Umberto Bona, Fabrizio Borio, Enrico Boschiazzo, Roberto Coro, Pierguido Fornaro, Martina Ghisolfo, Enzo Giacone, Carlo Macinai, Claudio Mainini, Stefano Panero, Mario Roattino.

Per informazioni: melanga@cavalieridellelanghe.it

Website Me Langa: https://melanga.it/https://melanga.it

FB Page Me Langa: https://www.facebook.com/MeLangaPhotoProject

Website Cavalieri delle Langhe: https://www.cavalieridellelanghe.it