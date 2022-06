Sabato 11 giugno appuntamento a Savigliano: si parla di acqua!

L’appuntamento è per sabato 11 giugno ore 9.30 al Lago “La Sirenetta” a Savigliano, per un tema di forte attualità e interesse: “Acqua fonte di vita: preservarla, gestirla, viverla”.

I Pianeti Agricoltura ed Economia della Galassia Granda di Insieme, in collaborazione con AISPA, in queste settimane sono impegnati nell’organizzazione di questo convegno dove interverranno esperti e personaggi di spicco: introdurrà Silvio Barbero, Vice Presidente dell’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo e Presidente del Collegio dei Garanti Slow Food Internazionale, al quale faranno seguito illustri professori del Politecnico ed Università degli Studi di Torino, quali Stefano Ferraris, professore ordinario di idraulica agraria e sistemazioni idraulico-forestali, Alessandro Pezzoli, professore aggregato di oceanografia e fisica dell’atmosfera, Stefano Ferrari, professore aggregato di idraulica agraria e sistemazioni idraulico-forestali. Infine Anna Marino, laureata in biologia ambientale e dottoranda dell’Università di Torino, rappresentante di Alpstream (Centro per lo Studio dei fiumi alpini).

«Il tema è talmente grande che ci siamo sentiti molto “piccoli” nell’affrontarlo» commenta Alberto Fissore, coordinatore del Pianeta Agricoltura e Montagna «Ma grazie al supporto degli esperti che interverranno al convegno, con i quali ci siamo confrontati in questi mesi, abbiamo potuto comprendere le tante sfumature dell’argomento e giungere a delle proposte concrete, redigendo una sorta di “decalogo” da sottoporre all’attenzione delle istituzioni ed enti competenti sull’utilizzo dell’acqua, per poterla appunto preservare, gestire e vivere. Di questo approfondiremo durante quella mattina».

Aggiunge Marco Cerati, coordinatore del gruppo Economia: «Abbiamo avuto modo di parlare con rappresentanti di aziende ed istituzioni locali, come l’ACDA e l’ATL, per affrontare l’argomento anche sul piano di ricaduta turistica e di gestione della risorsa. Il convegno sarà il momento “clou” dove poter tirare le conclusioni e presentare le “suggestioni” di Insieme».