Tutto pronto, a Peveragno, per il ritorno di AmiCorti International Film Festival: domani alle 17 il red carpet

Prenderà il via ufficialmente domani, venerdì 10 giugno, la quarta edizione dell'AmiCorti International Film Festival. Presentata venerdì 3 giugno al "Villaggio Cinema" del Formont in via Luigi Massa, il nuovo appuntamento con una delle manifestazioni estive ormai più celebri per i territori ai piedi della Bisalta si propone di mettere in contatto il cuneese con il mondo del cinema internazionale.

Il pomeriggio di inaugurazione avrà luogo di nuovo al Villaggio Cinema e partirà alle 16 con una breve conferenza stampa. Alle 17 avrà luogo il red carpet, alla presenza delle tante personalità celebri della settima arte, quindi alle 18 la cerimonia di apertura.

Saranno presenti gli ospiti Steven Prescod, Deborah Rennard, Al Sapienza e Patrizio Rispo. Oltre ai giurati Nolan Gerard Funk, Gisella Marengo, Roger Rueff, Giacomo Battiato, Andrea Del Boca, Anna Zaneva, Antonino Iuorio, Greta Esposito, Midia Kiasat e Stefano Viada.