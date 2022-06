Alex Pepino (Realizziamo Insieme): "Siamo giovani ma non sprovveduti e pronti a guidare la macchina amministrativa con spirito imprenditoriale"

"Dobbiamo smettere di puntare sempre su Cuneo, bensì iniziare a guardare verso le valli. Borgo San Dalmazzo non è il prolungamento di Cuneo ma una realtà a parte, la porta di accesso alla montagna. Cuneo resta il capoluogo di provincia che dobbiamo inseguire, ma Borgo deve ambire a diventare il capoluogo delle tre valli alpine: Vermenagna, Gesso e Stura". Ha idee chiare e ambiziose Alex Pepino, giovane candidato consigliere nella lista civica "Realizziamo Insieme" a sostegno di Paolo Giraudo sindaco di Borgo San Dalmazzo.



Alex Pepino ha 31 anni. Ha studiato Lingue e letterature straniere alla Cattolica di Milano, per sei anni ha fatto il ricercatore all'Università di Rouen in Normandia, poi ha deciso di tornare in Italia e attualmente insegna francese in una scuola media di Cuneo.



"Anzitutto i borgarini non devono più sentirsi isolati - spiega il candidato consigliere -. Dobbiamo lavorare per integrare meglio le diverse zone della citta coinvolgendo maggiormente i residenti nella vita di comunità. Borgo vive una situazione particolare. È l'ultimo comune di pianura e di fatto anche il primo comune di montagna".



Alex Pepino è nato e cresciuto a Borgo Nuovo: "È il mio quartiere, ci ho vissuto fino all'età di 19 anni. Me ne sono andato per un'esperienza di studio e lavoro, e ora sono tornato. È forse la realtà più dinamica e attraente dal punto di vista residenziale. Ci vivono famiglie giovani che comprano casa qui ma che spesso lavorano fuori e tornano la sera, gravitando su Cuneo. Quindi sono difficili da integrare nella vita cittadina".



Spesso nei suoi discorsi ricorre la parola chiave 'integrazione'. Come si realizza l'integrazione tra frazioni e quartieri così diversi? Ad esempio fra il centro storico e Borgo Nuovo?



"Dobbiamo superare il cortocircuito per cui nel centro storico, che si sta svuotando, si organizzano la maggior parte degli eventi. Noi dovremmo rendere il centro più attraente e vivibile. Basta costruire a Borgo Nuovo quando nel centro ci sono alloggi sfitti e vuoti. Allo stesso tempo dobbiamo portare più eventi a Chiesa Nuova. Si potrebbe organizzare un mercato settimanale di Campagna Amica con Coldiretti e anche estendere gli appuntamenti della Fiera Fredda fino a lì".



Per il giovane candidato occorre coinvolgere i cittadini nella vita di comunità, amalgamando le varie realtà: "Penso a via Tesoriere. Dovrebbe essere valorizzata meglio come asse di collegamento tra Borgo Nuovo e il centro. Magari rendendola pedonale nelle sere d'estate. Sarebbe bello vedere le famiglie a passeggio che si mangiano un gelato".



I giovani impegnati nella vita di comunità sono sempre più rari. Perché i ragazzi sono disinteressati alla politica?



"Perché spesso i politici mancano di credibilità. O sono troppo 'compromessi' nella vita amministrativa. C'è sempre più bisogno di persone pulite con voglia di portare una ventata di aria fresca".



La novità proposta dalla lista civica "Realizziamo Insieme" a sostegno di Paolo Giraudo sindaco di Borgo San Dalmazzo: "Borgo ha bisogno di cambiamento. Nelle altre liste ci sono volti noti alla politica da 20 anni. Il cambiamento è alla base della democrazia. Altrimenti non lamentiamoci che siamo fermi alla stessa politica dal 2002. Siamo giovani ma non sprovveduti. E pronti a guidare la macchina amministrativa con spirito imprenditoriale. Borgo ne ha bisogno, dopo anni di eccessivo assistenzialismo".