Andrea Massarenti (FDI): “Abbiamo la possibilità di avere un sindaco di centrodestra, ma votate al suo fianco consiglieri competenti"

“Votate Fratelli d'Italia, dando il sostegno a Franco Civallero sindaco. È una buona l'occasione giusta per avere un sindaco di centrodestra a Cuneo e cambiare finalmente visione e prospettiva alla Nostra Città . Ma non dimenticate di esprimere la preferenza per i candidati consiglieri. Anche se spesso sottovalutata, la preferenza è l'unico modo per mettere far entrare in consiglio comunale persone che ~valgono con valori e competenze ”. È l'invito di Andrea Massarenti, imprenditore cuneese di 30 anni, candidato consigliere per FDI nella grande coalizione di centrodestra.



“Chiedo ai cuneesi di accordarmi la preferenza, se lo ritengono opportuno, sulla base delle mie competenze professionali e personali. Vorrei contribuire a trasformare Cuneo in quello che non è ma che potrebbe essere: un capoluogo di provincia ricco e laborioso dove il lavoro viene premiato dall'amministrazione comunale”, dichiara il candidato.



Andrea Massarenti condivide il corposo programma di Fratelli d'Italia in appoggio a Franco Civallero sindaco, ma ritiene di poter dare maggiore apporto su due sfere di competenza: “Oltre alle tematiche più care al centrodestra come sicurezza e decoro, considero centrali impresa e lavoro, ma anche il sostegno e l'aiuto alle famiglie, soprattutto quelle giovani. Chi reputa che queste siano tematiche importanti può scegliermi barrando il simbolo di FdI e scrivendo Massarenti a fianco, in modo da avere un rappresentante in consiglio per portare avanti queste istanze”.

Sulla scheda elettorale #scrivimassarenti



