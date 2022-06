Gli appuntamenti elettorali della candidata a Sindaca di Cuneo Patrizia Manassero

Domani giovedì 9 giugno, cinque appuntamenti nell'agenda elettorale per la candidata Sindaca Patrizia Manassero, che sarà presente alle ore 16.00 presso il Centro Anziani di Madonna dell’Olmo, successivamente alle 18.00 incontrerà gli abitanti del quartiere delle Basse di Stura, presso il parchetto a fianco del Ponte Vassallo.

Prosegue alle 18.45 con un incontro organizzato dai giovani candidati presso l’Open Baladin di Piazza Foro Boario dal titolo “I giovani e la politica: un impegno per il bene comune”, e continuerà il suo tour elettorale alle 19.00 partecipando ad un incontro di presentazione dei candidati delle liste della sua coalizione, in Frazione Bombonina presso la Piazza di via Tetto Sacchetto.

Infine alle ore 21.00 ancora un incontro di presentazione dei candidati delle liste della sua coalizione, in Frazione Borgo Gesso presso il Salone del Centro Anziani.

Il calendario aggiornato di tutti gli appuntamenti elettorali della coalizione a sostegno della Candidata Patrizia Manassero sono disponibili sul sito Internet https://patriziamanassero.it/