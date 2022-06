Cuneo al voto: a sostegno di Franco Civallero arriva il governatore Alberto Cirio

Prosegue con nuovi incontri pubblici la campagna elettorale della lista cuneese di Forza Italia-UdC, a sostegno del candidato sindaco del centrodestra Franco Civallero.



A tre giorni dalla scadenza elettorale per oggi, giovedì 9 giugno, in città è atteso il governatore regionale Alberto Cirio, ospite dell’incontro in programma alle ore 18 presso il Bar Nazionale di piazza Galimberti.