Cuneo, Forza Italia-UdC chiude la campagna elettorale con il presidente Cirio: "Franco Civallero è cuneese docg!" [VIDEO]

Ultimo appuntamento in programma per la delegazione cuneese di Forza Italia-UdC a sostegno del candidato sindaco Franco Civallero: oggi (giovedì 9 giugno) i membri della lista e le autorità politiche provinciali e regionali si sono riuniti al bar Nazionale di piazza Galimberti, a Cuneo, assieme al candidato.



Presente anche il governatore regionale Alberto Cirio, che ha voluto partecipare in prima persona per dare il proprio contributo alla campagna elettorale.



Nel servizio, gli interventi di Cirio e di Antonello Lacala, coordinatore di Forza Italia per Cuneo, Borgo San Dalmazzo e le valli: