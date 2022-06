Referendum, la campagna per il "sì" ha fatto tappa a Saluzzo

Proseguono anche in Granda le iniziative di "Cambiamo la giustizia", campagna a sostegno del "sì" ai cinque referendum sui quali i cittadini saranno chiamati a esprimersi con la tornata elettorale di domenica 12 giugno.



Dopo il passaggio in provincia del senatore del Carroccio Roberto Calderoli, impegnato in queste settimane a fare conoscere i contenuti dei quesiti referendari presentati da Lega Salvini Premier e Radicali, nel pomeriggio di ieri, mercoledì 8 giugno, un nuovo incontro informativo si è tenuto a Saluzzo, presso i locali dell’Interno Due di via Martiri della Liberazione.



A confrontarsi sui contenuti dei referendum sono stati il dottor Luciano Tarditi, già sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Asti e oggi consigliere di Cassazione, e l’avvocato Pier Paolo Berardi, penalista presso il foro astigiano. Nella veste di moderatore, l’avvocato Chiaffredo Peirone, che dal 2004 al 2010 fu presidente dell’Ordine degli Avvocati presso il Tribunale di Saluzzo.



Tra gli intervenuti al pomeriggio referendario il consigliere regionale del Carroccio Paolo Demarchi: "Molti cittadini non sanno nemmeno che il 12 giugno si svolgerà un referendum. La mancanza di informazione sui quesiti altera la dinamica democratica, perché rischia di determinare un astensionismo per disinformazione, astensionismo che nel referendum ha un peso decisivo per la validità del procedimento", ha sottolineato l’esponente della Lega rimarcando la propria posizione "per il sì ai cinque quesiti concernenti l’abolizione del Decreto Severino, la fissazione di limiti alla custodia cautelare, la separazione delle carriere dei magistrati, l’equa valutazione dei magistrati e la riforma del Csm".