“Varrone è il candidato con più esperienza, la persona più adatta in un momento di grandi sfide e di occasioni da non perdere”

Domenica si elegge il nuovo sindaco della nostra città. Tante le idee espresse nei programmi delle diverse liste, molti i riferimenti alle energie green e al rilancio di Borgo. Il periodo contingente è particolarmente importante e richiederà competenze, idee e capacità progettuali per intercettare le risorse offerte dai bandi PNRR. Non mancano le opere incompiute, dalla Caserma Mario Fiore, perno del dibattito nella scorsa campagna elettorale, al Centro Storico, da anni oggetto di un lento ma progressivo degrado. Accanto a queste, nuove sfide attendono la prossima Giunta. A partire dall’area Italcementi, sul cui progetto di recupero il nostro gruppo consigliare ha attivamente collaborato: al di là delle facili polemiche che hanno caratterizzato il dibattito politico degli ultimi mesi, resta una grossa opportunità per la nostra città.

L’esperienza vissuta in Consiglio Comunale ha confermato l’importanza di una programmazione di ampio respiro, che sappia guardare non solo all’immediato, ma sia capace di immaginare lo sviluppo della città. I bandi di finanziamento, europei, nazionali o regionali, sono occasioni importanti, ma spesso hanno tempistiche ristrette e richiedono progettazioni anticipate per essere pronti nel momento opportuno.

Se il curriculum dei candidati racconta qualcosa delle loro qualità, quello di Pierpaolo Varrone è particolarmente significativo. Gli anni dei suoi due mandati come sindaco sono stati un periodo di intenso sviluppo per Borgo, culminati col recupero della Bertello, il rifacimento della pavimentazione stradale del Centro Storico, la ristrutturazione di buona parte del palazzo comunale, la realizzazione dei nuovi impianti sportivi, il recupero dell’ex area tennis Pedona e la realizzazione di un ampio parcheggio per il vicino Centro Storico, la revisione della viabilità con la progettazione della circonvallazione nord dell’abitato, l’attuale via XI Settembre, e lo spostamento del traffico pesante sulla bretella Italcementi, l’attuale via della Necropoli, sul lato sud. In generale in quegli anni si è osservata una nuova e significativa progettazione della città, che ne ha cambiato in positivo il volto.

Questo processo deve essere oggi rilanciato e Varrone è il candidato con più esperienza e capacità per realizzarlo, la persona più adatta in un momento di grandi sfide e di occasioni da non perdere come quello che stiamo vivendo. A lui ed alla sua lista va quindi la mia preferenza e l’invito al voto.

Marco Bona

Capogruppo Borgo 3.0

Consiglio Comunale di Borgo San Dalmazzo