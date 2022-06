Da domani il Centro Prelievi di via Carlo Boggio sarà regolarmente aperto

Il centro prelievi dell'Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle, in via Carlo Boggio a Cuneo, da domani (10 giugno) tornerà regolarmente in funzione. Nella giornata di oggi sono state garantite tutte le urgenze (circa un centinaio) consentendo l'accesso agli utenti al centro prelievi del presidio del S. Croce in via Coppino a Cuneo.