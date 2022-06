Brilla la Ginnastica Mondovì agli interregionali Aics

Ancora un week-end ricco di soddisfazioni per la Società Ginnastica Mondovì a Settimo Torinese dove si sono svolti i Campionati Interregionali di Ritmica Aics: due vittorie e moltissimi podi.

Il risultato più brillante è stato quello di Beatrice Lovera nelle Individualiste Junior che non solo è salita sul primo gradino del podio ma con una super esecuzione al cerchio ha anche ottenuto il premio speciale per il miglior punteggio,10 all'attrezzo.

Ancora molto bene il trio delle Allieve nella gara d'Insieme che è risultato al primo posto con le sempre più efficaci giovani ginnaste Desire Gonella, Celeste Madeddu e Gaia Viglino.

Nella gara individuale Senior secondo gradino del podio per l'ottima Giorgia Casagrande che ha sfoggiato le sue doti in una carismatica esecuzione al cerchio e si è classificata anche 4° con la palla.

Poco dopo di lei altra bella prova di Linda Capello molto sicura ed espressiva; 7° nella palla e 8° nel cerchio. Nelle coppie convincente esibizione delle sorelle Giulia e Matilde Filippi che hanno eseguito con evidente sincronia le prove ai due attrezzi classificandosi al 2° posto.

Ancora una bella coppia monregalese al 3° posto con Rebecca Voarino e Beatrice Lovera anche loro con un correttissimo maneggio del cerchio e delle clavette. Nel pomeriggio del sabato è scesa in pedana l'affollatissima categoria delle individualiste Junior dove hanno predominato le grandi squadre lombarde e l'Eurytmica.

I risultati più soddisfacenti per le monregalesi sono stati quelli di Matilde Filippi 15° alla palla, di Agnese Fachino 18° al cerchio seguita da Melissa Borgna sempre al cerchio e Rebecca Voarino alle clavette.

Domenica sono scese in pedana le squadre: apprezzatissimo il team delle "Formiche" con Teresa Basso, Elena Rakaj e Viola Manera che con una maiuscola prestazione si sono piazzate al 5° posto distanziando numerose squadre di alto livello. Nella categoria Senior 3° posto per la squadra di Anna Marchisio, Claudia Isola e Maria Vandini che si sono cimentate in un difficile esercizio con gli attrezzi misti, cerchio e fune. Accompagnate dalle loro istruttrici Edith Bernelli e Silvia Ghibaudo tutte parteciperanno ai Campionati Nazionali di Brescia.