Da Cuneo a Pinerolo la tappa finale del Giro d'Italia Under 23

Dopo l’arrivo della 13ª tappa del Giro d’Italia, la Sanremo-Cuneo del 20 maggio scorso, Cuneo torna protagonista delle competizioni a due ruote con la tappa finale del Giro d’Italia Under 23, la gara ciclistica a tappe più importante a livello internazionale per giovani under 23.

Sabato 18 giugno prenderà il via la 7ª e ultima tappa della corsa, con partenza da Cuneo e arrivo a Pinerolo. Una tappa iconica e allo stesso tempo insidiosa, che nel ciclismo è da sempre sinonimo di emozioni.

La corsa prenderà il via alle 12.55 da piazza Galimberti e, dopo aver percorso via Roma, imboccherà via Circonvallazione Nord verso Madonna dell’Olmo per poi proseguire lungo la SP 228 in direzione San Benigno-Busca, affrontare il Colletto di Rossana e dirigersi verso Saluzzo, fino all’arrivo a Pinerolo, dopo 121 km.

L’edizione del 2022 vedrà impegnate 35 squadre, su 7 tappe in 6 Regioni diverse d’Italia; una carovana di 700 persone che darà spettacolo sulle strade d’Italia. 1008 km di strada, molta salita, tanto sudore, tanta capacità tattica e di posizionamento. Un gioco di forza e di virtù che vedrà emergere, anche quest’anno, i migliori atleti della categoria.