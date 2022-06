Festa di fine anno per la TCN Cheerleader Cuneo e la Team Cuneo

Dopo due anni di stop forzato dovuto alla pandemia, si è svolta nuovamente mercoledì 1 giugno, presso la palestra dell'ex media 4 a Cuneo, la Festa di Fine anno della Asd TCN Cheerleader Cuneo e della Asd Team Cuneo. L'evento ha voluto essere un'occasione per festeggiare la conclusione dei corsi e salutare atleti e genitori, dando appuntamento alla prossima stagione ma ricordando anche le attività proposte per l'estate. Durante la festa si sono alternate sulla pedana, per la TCN le atlete delle squadra di categoria Peewee (i più piccoli), quelle della squadra Junior e quelle della squadra Senior, oltre alle piccole ginnaste del corso di kid fit e alle atlete dei corsi di Garessio. Per la Team Cuneo invece si sono esibite le ginnaste del corso base, del corso intermedio e di quello avanzato. Un momento è stato poi dedicato alla premiazione di Anna Botasso, che quest'anno ha vissuto l'emozione di far parte della Squadra Nazionale Senior di Cheerleading con cui ha conquistato il terzo gradino del podio al Campionato Mondiale di Orlando, in Florida. Si è voluto anche ringraziare Martina Isoardi, ex ginnasta di ritmica, per l'impegno profuso quest'anno durante lo stage a cui ha preso parte per il Liceo Scientifico indirizzo Sportivo presso la Team Cuneo.

“È stato bellissimo potersi ritrovare di nuovo in presenza e mostrare al pubblico, molto caloroso, tutto quello che si è appreso durante l'anno sportivo che si è appena concluso e i traguardi raggiunti – commentano dalle due associazioni sportive -. I corsi ripartiranno ad ottobre ma durante l'estate la nostra attività non si ferma. Saremo infatti presenti insieme a Cuneo Canoa Asd all'Estate Ragazzi che si terrà dal 13 giugno al 9 settembre presso il Parco Fluviale Gesso e Stura. Inoltre la TCN si esibirà l'11 giugno a Robilante in occasione della festa per i 50 anni del Centro Sociale Buzzi e ancora il 24 maggio a Moretta per la festa di San Giovanni, in collaborazione con la Asd Le Nuvole, nonché Ficec (Federazione Italiana Cheerleading e Cheerdance) Team Italia ICU special, mentre tutte le ginnaste del corso avanzato della Team Cuneo saranno impegnate a fine giugno sia nelle gare individuali che di squadra delle finali nazionali di Ginnastica in Festa che si terranno a Rimini”.