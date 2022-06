Cuneo: iniziate le riprese di "Armonica", di Tiziana Martini

Martedì 7 giugno sono iniziate a Cuneo le riprese del Film "Armonica" diretto da Tiziana Martini, regista, sceneggiatrice, autrice di programmi televisivi di successo.



Il film, incentrato sul valore educativo della musica, viene girato nella Città di Cuneo e coglie le mosse dall'imminente approdo sul territorio comunale, dal 13 al 17 luglio prossimi, dell'11° European Suzuki Convention, organizzata dall'Istituto Suzuki Italiano con il supporto del Comune di Cuneo che, in particolare con i settori Cultura, Socio-educativo e Manifestazioni, ne coordina gli appuntamenti.



A luglio, saranno presenti in città circa 600 bambini e 200 insegnanti provenienti da tutta Europa, oltre ai molti accompagnatori che con loro arriveranno sul nostro territorio, per una 5 giorni di lezioni e concerti in tutta la città.



Il film nasce da un'idea di Stefano Viada, presidente dell'istituto Suzuki Italiano, e di Ntrita Rossi, direttrice artistica di Amicorti, festival internazionale dedicato ai cortometraggi giunto alla quarta edizione, che vede quale cornice Peveragno, creando un filo conduttore tra due eventi artistici di livello internazionale presenti sul nostro territorio.