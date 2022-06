Peveragno: proseguono gli appuntamenti della rassegna "Assaggi 2022"

A giugno proseguono gli incontri della Rassegna ‘Assaggi 2022 – PRESENTI’ organizzati dalla Compagnia del Birùn.



Sabato 18 dalle ore 21.30, nel cortile del B&B ‘RaRità’ in via della Chiesa 16 a Peveragno, verrà presentato il concerto ‘COME IN UNA FIABA’ a cura della flautista Sara Bondi, vincitrice di vari premi internazionali e con un’intensa attività di collaborazioni con diverse orchestre in Italia, Austria e Spagna fra le quali l’Orchestra Sinfonica di Madrid e l’Orchestra del Teatro Lirico di Cagliari.



Ispirato al ‘Viaggio dell’eroe’ di Vogler e Campbell gli spettatori avranno la possibilità di vivere un’avventura in prima persona, guidati dalla bellezza della musica e dei testi che la accompagnano, tratti o ispirati dalle poesie della scrittrice Maria Rosaria Memoli.



Gradita la prenotazione al 334/8966480.



Domenica 19 dalle ore 18.30 merenda sinoira a discrezione dei partecipanti sul prato della cappella di San Giorgio sulla collina omonima di Peveragno. A seguire concerto dei Baklava Klezmer Soul con coreografie dei Calidè di Prismadanza. La musica della band Baklava Klezmer Soul è perfettamente riassunta nel suo nome: affonda le radici nella ricerca delle sonorità tradizionali della musica Klezmer (dall’ebraico kli-zèmer = strumento del canto) per poi fonderla con altre sonorità, come il famoso dolce Baklava che fa del miscuglio di ingredienti culturali anche molto diversi tra loro, il suo tratto distintivo.



I ritmi vorticosi e le melodie frenetiche vengono intercalati da momenti di lirismo e sottolineati dalle coreografie infuocate dei Calidè, a monito e memoria che ‘ogni San Giorgio ha il suo drago’, oggi come ieri, qui come altrove.



Sabato 25 giugno ore 21.00 in Piazza Rocco Carboneri, ospite del 10° Raduno Alpini d’Oc, la Compagnia del Birùn replicherà il suo spettacolo originale e autoprodotto ‘Alpino Andrea’.