Cinconvallazione di Dronero: approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica

Si parla da anni a Dronero della Circonvallazione, un progetto di tutt'altro che facile realizzazione.

Arriva oggi, giovedì 9 giugno, dal comune di Dronero una notizia importante a riguardo: è stato a approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica.

Il progetto oltre a collegare la valle Maira, Dronero e Villar San Costanzo, servirà ad alleggerire il centro urbano dal traffico interno, con una particolare attenzione alla sicurezza del centro cittadino e riducendo l’inquinamento ambientale. Un percorso stradale con caratteristiche tecniche idonee a sopportare il volume di traffico attuale e futuro, realizzando un nuovo viadotto di attraversamento del torrente Maira che rappresenta l’opera d’arte principale del progetto.

“Siamo ovviamente felici per questo altro passo in avanti” - arrivano queste parole dal sindaco di Dronero Mauro Astesano - “Abbiamo, immediatamente, messo tra le priorità del nostro lavoro il tema della circonvallazione in tal senso abbiamo aperto un tavolo di lavoro con la Provincia, poi con le imprese del territorio e a seguire ho richiesto, in data 23 marzo 2022, come sindaco ma soprattutto come consigliere provinciale che il progetto della Variante Est di Dronero redatto nel 2013, fosse aggiornato tecnicamente ed economicamente. Il lavoro è stato fatto e mi preme ringraziare tutti gli uffici competenti della Provincia. Altro, doveroso e sentito ringraziamento verso il Presidente della Provincia Federico Borgna. Non siamo ancora ai tanto agognati e desiderati lavori ma questo provvedimento è, sicuramente, un passaggio importante che pone basi più solide per ciò che verrà; un passaggio fondamentale e indispensabile per candidare l’opera all’interno di eventualifinanziamenti relativi al PNRR o altre fonti che andremo ad individuare; passaggio fessenziale, inoltre, perché ci permette di lavorare con le imprese del territorio sulla base di un documento imprescindibile per qualsiasi azione”.

Come comunicato dalla Provincia, le ipotesi progettuali originarie sono state confermate. Vi è un aggiornamento degli aspetti economici dell’opera il cui costo ammonta a 11.950.000 euro, così ripartiti:

- Incrocio a rotatoria lungo la SP 160 (340.000 euro);

- Pittaforma stradale (4.050.000 euro);

- Viadotto sul torrente Maira (7.220.000 euro);

- Incrocio a rotatoria lungo la sp 24 (340.000 euro).

L’ammontare di spesa è stimato in 18.715.000 euro (Iva compresa), di cui 11.950.000 euro per l’esecuzione delle lavorazioni previste, oltre agli oneri della sicurezza per 220.000 euro e 6.545.000 euro per somme a disposizione dell’amministrazione.