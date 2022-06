Senso unico alternato in corso Nizza, nella giornata di oggi, tra via Statuto e via Emanuele Filiberto, per la presenza di un apparecchio di sollevamento con il quale si sta procedendo al montaggio di una gru per un nuovo cantiere nel corso principale di Cuneo.

La gru occuperà il marciapiede e già dalla giornata di domani la circolazione tornerà regolare.