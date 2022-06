A Saluzzo, Cine tour- Visioni sul Po, merenda sinora, documentario e concerto dei Lou Tapage

Domenica 12 giugno alle19 al Cinema Teatro Magda Olivero ( via Palazzo di Città 15) la condotta Slow Food Marchesato di Saluzzo curerà una merenda sinoira durante la presentazione dell’esperienza Cine.

Alle 20.30 saliranno sul palco i Lou Tapage, gruppo rock folk che mescola sonorità, culture e lingue tra Italia, Francia, Piemonte, Occitania e Catalogna, nato dalla musica popolare delle Alpi piemontesi.

Due ore di musica popolare, in un viaggio che dall’ Italia di De Andrè arriva fino alle melodie delle scogliere irlandesi.

Il concerto sarà diviso in due parti inframmezzate dalla proiezione dello spot Cine e del documentario “Lungo il futuro del Po”, alla presenza dei registi, fulcro dell’appuntamento al Magda Olivero e dei successivi.

Il documentario di Gian Luca Gasca e Giacomo Piumatti riprende il viaggio di un giornalista e del videomaker lungo il corso del Po, per raccontare come i cambiamenti climatici e l’intervento dell’uomo ne influenzino il destino.

Oltre all’appuntamento cinematografico al Magda Olivero di Saluzzo, il progetto di Piemonte Movie prevede un ricco programma di eventi realizzati con il coinvolgimento di produttori locali, artisti e associazioni del territorio.

La rassegna è organizzata nell’ambito del progetto Cine– Cinema Communities for Innovation, Networks and Environment, nato con l’obiettivo di sostenere le sale cinematografiche come luogo di cultura per le comunità locali, unendo intrattenimento e attivismo nella promozione di tematiche ambientali.

Prenotazione obbligatoria alla merenda sinoira scrivendo a info@piemontemovie.com.