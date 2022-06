Racconigi Cycling Team: Marzanati e Rabbia convocate ai Campionati Italiani su Pista di Noto

Nuovo impegno agonistico sulle strade venete per il Racconigi Cycling Team, che domenica 12 giugno andrà a caccia di gloria nell'edizione numero 38 del “Gran Premio Ciclisti Arcade”, gara open voluta dall'A.S.D. Gruppo Ciclistico Arcade sulle strade della città in provincia di Treviso. 117,800 i chilometri totali di gara, con la prima parte a circuito, non troppo impegnativa, ed un finale contraddistinto dalla triplice scalata al G.P.M. del Montello, che senza dubbio potrà fare discreta selezione. Ritrovo, verifica licenze ed operazioni preliminari sono previsti presso il “Palazzetto dello Sport” di Arcade (via Marangona), mentre partenza ed arrivo sono collocati in via degli Alpini. La bandierina a scacchi, che darà il via alle ostilità, verrà sventolata alle ore 14:30 in punto. Il team manager Claudio Vassallo ed il direttore sportivo Roberto De Filippo potranno contare sulle prestazioni dell'under al primo anno di categoria Matilde Beltrami e delle junior Benedetta Brafa, a podio al “Gran Premio Valle del Ticino” di Galliate (NO), Irene Cagnazzo, al rientro alle competizioni dopo alcuni guai fisici, Matilde Ceriello, tra le più forti al “Gran Premio Valle del Ticino”, ed Elisa Roccato, reduce dalla 'top ten' conquistata domenica scorsa sulle strade toscane della “Giornata Rosa” di Calci (PI).

LE JUNIOR MARZANATI E RABBIA CONVOCATE AI “CAMPIONATI ITALIANI SU PISTA” DI NOTO (SR) - Il Comitato Regionale Piemonte della Federazione Ciclistica Italiana ha convocato due rappresentanti della formazione di patron Silvio Traversa per l'edizione 2022 dei “Campionati Italiani su Pista Junior”, in programma da martedì 14 a giovedì 16 giugno presso il velodromo di Noto, in provincia di Siracusa. Camilla Marzanati ed Asia Rabbia andranno a caccia degli ambiti titoli tricolori, sfidando le atlete selezionate dalle altre rappresentative regionali.

LINE UP RACCONIGI CYCLING TEAM “GRAN PREMIO CICLISTI ARCADE” AD ARCADE (TV):

- Matilde Beltrami (Under I° Anno, 25 Febbraio 2003)

- Benedetta Brafa (Junior II° Anno, 2 Novembre 2004)

- Irene Cagnazzo (Junior I° Anno, 5 Luglio 2005)

- Matilde Ceriello (Junior II° Anno, 21 Giugno 2004)

- Elisa Roccato (Junior II° Anno, 2 Marzo 2004)

TEAM MANAGER: Claudio Vassallo DS: Roberto De Filippo

COLLABORATRICE TECNICA: Camilla Vassallo

MECCANICO: Antonio Vassallo

LINE UP RACCONIGI CYCLING TEAM “CAMPIONATI ITALIANI SU PISTA JUNIOR” A NOTO (SR):

- Camilla Marzanati (Junior II° Anno, 29 Gennaio 2004)

- Asia Rabbia (Junior I° Anno, 13 Dicembre 2005)