A Busca l'associazione "La casa di Freddy" aiuta i cani in difficoltà

Il progetto La Casa di Freddy è diventato realtà! La casa di Freddy è una nuova associazione di volontariato senza scopo di lucro la cui finalità è soccorrere e dare conforto ai cani rifiutati, maltrattati e in difficoltà presenti sul territorio cuneese.

L’associazione presenta alcune particolarità innovative:

1. l’occuparsi del benessere animale ma con la consapevolezza che questo è inevitabilmente e profondamente legato al benessere delle persone ed alla loro cultura;

Nel mondo del volontariato spesso ci si trova di fronte a sensibilità unidirezionali che riguardano o il mondo animale oppure l’assistenza alle persone, La Casa di Freddy invece vuole portare sollievo agli animali ma anche ai loro umani soprattutto quando si tratta di anziani fragili o persone con disagi sociali e/o economici perché dietro la segnalazione di un cane in difficoltà a volte si nascondono storie di abbandono e degrado (persone sole che non sanno a chi rivolgersi per affrontare i problemi di gestione dei propri amici a quattro zampe).

2. Il promuovere e favorire l’aggregazione, lo scambio e il confronto tra varie realtà associative presenti sul territorio nella consapevolezza che l’unione fa la forza ( se ognuno porta all’interno del gruppo le proprie competenze, esperienze e talenti si realizza un grande accrescimento collettivo fondato sui valori del rispetto e della stima dove le diversità diventano inclusione e punto di forza) non a caso confluiscono nel progetto già due realtà (Gruppo Anima.lì e Diamogliunazampa Odv con la sua esperienza pluriennale sul territorio)

"Il progetto è estremamente ambizioso, le richieste sono tante, - spiegano dall'associazione - "abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti: cerchiamo volontari che possano donarci anche solo poche ore settimanali del loro tempo, del loro entusiasmo e cerchiamo appoggio e condivisione del nostro progetto. Le difficoltà sono enormi a partire dal non poter intervenire sempre (vista la mole di richieste), questo ci lascia spesso amareggiati ma stiamo facendo piccoli passi ed ogni piccola cosa è pur sempre tanto rispetto al nulla. Noi progrediamo convinti che, come diceva Platone, "non siamo nati solo per noi"

Seguiteci sulle pagine di Facebook e di Istagram oltre che sul nostro sito www.lacasadifreddy.org"