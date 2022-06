A Villanova Mondovì 420 mila euro per una nuova mensa scolastica

Ottime notizie per il comune di Villanova Mondovì che ieri, giovedì 9 giugno, ha ottenuto un finanziamento di 420 mila euro per la realizzazione di una nuova mensa scolastica a servizio dell’Istituto “Delfino Orsi” nel capoluogo.

Uno stanziamento importante a valere sui fondi del PNRR, per un nuovo edificio di 210 metri quadrati capace di ospitare su due turni gli alunni della Primaria e della Secondaria di primo grado.

"Nel ringraziare innanzitutto gli uffici comunali per l’ottimo lavoro svolto, non possiamo che accogliere con entusiasmo la notizia dello stanziamento." - commentano con soddisfazione e orgoglio il sindaco, 𝗠𝗶𝗰𝗵𝗲𝗹𝗮𝗻𝗴𝗲𝗹𝗼 𝗧𝘂𝗿𝗰𝗼, il vicesindaco 𝗠𝗶𝗰𝗵𝗲𝗹𝗲 𝗣𝗶𝗮𝗻𝗲𝘁𝘁𝗮 e la consigliera con delega all’Istruzione, 𝗟𝘂𝗶𝘀𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗕𝗲𝗿𝗴𝗲𝗿𝗼𝗻𝗲 - "La nuova mensa rappresenta un perno imprescindibile per un Istituto scolastico che da sempre guarda al territorio circostante, viste le presenze da Roccaforte Mondovì, Monastero di Vasco e Frabosa Sottana e Frabosa Soprana. Speriamo di iniziare quanto prima i lavori che dovranno concludersi, da progetto, entro il 2025".