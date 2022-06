Al castello di Grinzane Cavour le delegazioni nazionali del formaggio a confronto

È tutto pronto in casa Onaf, presso il castello di Grinzane Cavour, per la Convention 2022 che all'insegna della “nuova stagione” dopo gli anni bui della pandemia chiama a raccolta i rappresentanti delle delegazioni nazionali per il rinnovo cariche e la presentazione delle nuove iniziative (sabato 11 e domenica 12 giugno).

Fra queste ultime, illustrate dal presidente Pier Carlo Adami, spicca il rilancio del progetto “Città del Formaggio” ai Comuni sede di produzioni identitarie. Dopo Santo Stefano Quisquina (Agrigento), Novara di Sicilia (Messina), Bergamo, Bracciano, è toccato a Paestum, Roccaverano, Asiago, Borgo Valbelluna, e si proseguirà con Enna, Forlimpopoli, Gioia del Colle, Melle, Pandino, Perosa Argentina, Agerola e Cuneo.

C'è attesa per il meeting sulla “Verità del gusto” che sabato (ore 15-18) vedrà intervenire con gli assaggiatori Onaf, i big dell'Onav (l'organizzazione degli assaggiatori di vino) e dell'associazione Sommelier, dei salumi, dell'olio di oliva di Imperia e dell'aceto balsamico tradizionale di Modena, nonché gli ambasciatori del miele e gli esperti della frutta, con gli specialisti della birra, della grappa e delle acquaviti.

Guiderà i lavori il maestro di giornalismo enogastronomico Luigi Cremona, titolare della guida del Touring Club Italiano.