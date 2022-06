Al via il servizio di lavaggio delle strade di Bra

Si rinnova anche quest’anno il tradizionale servizio di lavaggio intensivo delle strade di Bra ad opera della ditta appaltatrice dei servizi di igiene cittadina. Fatti salvi eventuali rinvii dovuti al maltempo, le operazioni dovrebbero prendere avvio lunedì 13 giugno 2022 per concludersi lunedì 27 giugno. Di seguito il calendario dei passaggi con le relative strade urbane interessate.

Lunedì 13 giugno: corso IV Novembre, corso Monviso, corso Rosselli, via Rolfo, via Cherasco, via Piumati (urbana), via Cuneo.

Martedì 14 giugno: via Mercantini, strada Falchetto (urbana), strada Montenero (urbana), via Trento Trieste (compreso parcheggio), piazza Giolitti, viale Risorgimento, viale delle Rimembranze, piazzale Movicentro.

Giovedì 16 giugno: viale Madonna Fiori (compreso parcheggio c/o Santuario), via Don Orione (fino alla rotonda), via Sen. Sartori, strada Ca' del Bosco (tratto abitato), via Brizio, corso San Secondo, via Ospedale, via Visconti Venosta.

Sabato 18 giugno: strada San Matteo, Fraz. San Matteo, strada San Michele, Fraz. Falchetto (tratto abitato), Fraz. Ca' del Bosco (tratto abitato), Fraz. Pollenzo (Viale Regina – Via Fossano – Via Carlo Alberto – Piazzale Mosca – Via Amedeo di Savoia solo tratti asfaltati).

Lunedì 20 giugno: corso Garibaldi, via Moffa di Lisio, via Rambaudi, piazza Caduti per la Libertà, via Barbacana, via San Giovanni Battista, via dei Fratini.

Martedì 21 giugno: via Audisio, via Pollenzo, piazza Spreitenbach, piazza XX Settembre, vicolo Chiaffrini, via Mendicità Istruita, via Gianolio.

Giovedì 23 giugno: via Vittorio Emanuele II (tutta), via Mercantini, via Alba, via Vittorio Veneto (compreso parcheggio), via Adua.

Sabato 25 giugno: via Fratelli Carando, via Sarti, via Vittone, via Principi di Piemonte, via Marconi, via Verdi.

Lunedì 27 giugno: via Cavour, piazza Carlo Alberto, via San Rocco, via Mathis, via Umberto, piazza Roma.

Le operazioni di pulizia si svolgeranno in orario 13-17.