Alla libreria le Nuvole di Fossano, la filosofia Tree House Living di Gabriele Ghio

La libreria Le Nuvole di Fossano invita ad un incontro letterario molto speciale.

Si presenterà infatti nell'area pedonale antistante il libro di Gabriele Ghio "la mia casa sul ciliegio", un puro inno alla libertà.

Nella appassionate pagine del libro l'autore ci accompagna alla scoperta di un nuovo modo di vivere, un percorso quotidiano scaturito da una scelta bene precisa e al giorno d'oggi estremamente diffusa: per dirlo all'inglese il "free house living" ovvero "vivere nella casa sull'albero"

Una soluzione certamente consapevole e originale che affronta di petto lo stress della routine delle convenzioni, condizione che, grazie ad un percorso, prima psicologico e in seguito concreto e fisico, Ghio ha ipotizzato, intrapreso e oggi pienamente adottato.

D'altra parte il sottotitolo - lasciare la città, vivere in un bosco, essere felici - non lascia spazio ad ambiguità!

Dopo tante domande esistenziali e dopo lo sforzo per trovarvi le risposte, l'illuminazione che la piena soddisfazione delle stesse potesse essere trovata nella decostruzione delle convenzioni sociali, e nello spazio racchiuso dalle assi si legno fissate alla sommità di un vecchio ciliegio inclinato.

E la sua esperienza da metafora si fa concreta, ma continua ad interpretare l'allegoria diffusa della ricerca di una vita senza stress, pienamente vissuta e pienamente consapevole: la consapevolezza di fare coraggiosamente della propria vita un'opera d'arte.

Gabriele Ghio, torinese, ha coltivato a lungo la passione per i motori e per la guida sportiva, formandosi anche come istruttore presso l’autodromo di Misano alla scuola di Siegfried Stohr. Nel 2017, un incidente in cui ha rischiato di perdere la vita lo ha portato a una trasformazione profonda e radicale della propria esistenza. Questo libro è la sua storia. Il suo profilo Tree house living è su Facebook.

Gabriele incontra i lettori de Le Nuvole venerdì 10 giugno alle ore 18 presso via Cavour fronte libreria. In caso di maltempo l'incontro si svolgerà presso l'Hostello Sacco.