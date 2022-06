Cavallermaggiore, è mancato l’ex sindaco Antonio Parodi

Cordoglio a Cavallermaggiore per la morte dell’ex sindaco Antonio Parodi, 79 anni.

Ex quadro Fiat, era stato primo cittadino dal 2011 al 2016, succedendo a Michele Baravalle, eletto in una lista civica “Cambiare per Crescere”.

Persona dai modi gentili, aperto al dialogo, impegnato prima nel sociale come consigliere di amministratore della casa di riposo San Giorgio e poi alla guida dell’asilo Borrone, si era poi impegnato nell’amministrazione comunale dov’era stato, prima dell’esperienza sindacale, consigliere di minoranza dal 1995 al 1999.

Donatore di sangue Avis, era stato premiato, in passato, anche come “Volontario dell’anno” nell’ambito dell’iniziativa “Il cuore nel sociale, il sociale nel cuore”, che ogni anno, a dicembre, premia a Cavallermaggiore coloro che si sono generosamente impegnati a servizio dei loro concittadini.