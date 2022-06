Inaugurati a Bastia Mondovì gli orti didattici per la scuola dell'infanzia e per la primaria

Sono stati inaugurati ufficialmente martedì 7 giugno, alla presenza del sindaco Paolo Crosetto, dell'amministrazione, degli alunni, degli insegnanti e dei rappresentanti di Slow Food Monregalese Cebano Alta Val Tanaro e Pesio, i nuovi orti didattici dedicati ai bambini della scuola dell'Infanzia e Primaria di Bastia Mondovì.

"Un progetto in cui abbiamo creduto fin da subito" - spiega la vice sindaco Giuseppina Vivalda - "con la Giunta e Slow Food è stato siglato apposito protocollo di intesa e ora i bambini hanno a disposizione un'area verde, all'aperto, per nuove attività".

Sono più di 500 gli orti in condotta della rete Slow Food realizzati in tutta Italia. Un progetto avviato nel 2004 e diventato importantissimo per l'educazione alimentare e ambientale nelle scuole, con la collaborazione di insegnanti, genitori, nonni, amministratori e produttori locali.

Il progetto prevede una parte formativa e una pratica, sono diversi gli attori: la scuola (infanzia, primaria, secondaria di primo grado), che cura la programmazione didattica e la realizzazione dell’orto, collaborando con la Condotta Slow Food nella ricerca di uno o più “nonni ortolani”; Slow Food che si occupa dell’aggiornamento degli insegnanti e della gestione degli incontri informativi e il Comune che prende parte al progetto valorizzandone le potenzialità aggregative, di crescita del senso di cittadinanza e di creazione di una comunità e , se possibile, contribuisce economicamente e strumentalmente.

"A Bastia Mondovì il progetto ha previsto la realizzazione di due orti - spiega Michele Ghirardi di Slow Food - uno per la scuola dell'infanzia e uno per la primaria. Finalmente, dopo la pandemia, le attività possono riprendere nella loro forma più tradizionale, in presenza. Realizzare e far crescere gli orti in condotta non è un lavoro semplice, ma a Bastia c'è tanta passione ed entusiasmo e siamo sicuri che questa iniziativa darà ottimi frutti".