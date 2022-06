Raccolta differenziata: ad Alba continua la distribuzione del nuovo kit all'ecosportello

Raccolta rifiuti indifferenziati (RSU) ad Alba, si cambia: le utenze domestiche e non domestiche (esercizi commerciali e attività produttive in genere, strutture ricettive, uffici, centri medici e ambulatori, Associazioni ed Enti, ecc.) hanno tempo fino a giovedì 30 giugno per ritirare il nuovo kit per la raccolta differenziata dei rifiuti.



Dal 1° luglio sarà obbligatorio utilizzare per l’indifferenziato i nuovi sacchetti codificati di colore bianco con banda rossa, abbinati alle singole utenze. Oltre ai nuovi sacchetti “dedicati” per RSU, il kit comprende anche i sacchetti in Mater-Bi per la raccolta dell’organico (utenze domestiche) e quelli gialli semitrasparenti dedicati agli imballaggi di plastica di tipo domestico.



Il kit potrà essere ritirato, dagli intestatari della Tari o loro delegati, all’ecosportello di via Vivaro 2, prenotando l’appuntamento sul sito www.prenotazioni.verdegufo.it nei seguenti orari:



ORARI RITIRO SACCHETTI



Lunedì, martedì, mercoledì, venerdì e sabato: dalle 9.00 alle 15.00

Giovedì dalle 13.00 alle 19.00



Chi non riesce a prenotare, può comunque recarsi all’ecosportello nei giorni e orari di apertura sopra indicati.



Per ulteriori informazioni:

tel. 0172 1836714

e-mail: ecosportello.alba@strweb.biz