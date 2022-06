Cantieri nelle strade di Saluzzo: il sindaco scrive ai cittadini

Pubblichiamo a seguire lo scritto col quale il sindaco di Saluzzo Mauro Calderoni informa i cittadini sulle novità in vista in città sul fronte dei cantieri stradali.



Care concittadine e cari concittadini,

la pandemia da Covid sta lasciando numerosi strascichi. Ci sono quelli sanitari, sociali e uno è anche sulla viabilità. Dopo due anni di stop della vita pubblica, amministrativa ed economica, sono una decina le ditte locali e nazionali che ci hanno chiesto di poter scavare le nostre strade per interventi sulle reti e gli impianti, cioè su cavi, tubazioni, condotte, scarichi.

Si tratta di “big” come Fastweb, E distribuzione, Italgas, Telecom, Isiline, Fibercop, Engie e Alpiacque.

Una mole di lavoro imponente che sta causando alcuni disagi alla viabilità, che lascia segni evidenti sull’asfalto e che ci migliorerà la vita in futuro.

Ora mi rivolgo a voi proprio per informarvi di questa concentrazione di lavori, cantieri e scavi e del fatto che almeno fino al prossimo anno, il 2023, non sarà possibile procedere con le riasfaltature definitive dei tratti interessati dagli interventi.

Entro un anno avremo reti e linee all’avanguardia in città e anche nuove strade, ma fino ad allora bisogna procedere in auto, moto o bici con cautela, seguire le indicazioni stradali e prestare attenzione agli altri abitanti, evitando magari di accelerare per non alzare troppa polvere, o facendo schizzare pietre e sassolini.

Vivere nella comunità di Saluzzo è bello se tutti sappiamo comportarci come comunità e aver cura gli uni degli altri. L’abbiamo fatto con il Coronavirus, ora possiamo farlo per i cantieri stradali.



Il sindaco Mauro Calderoni