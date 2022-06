Dalla Fondazione CRT 21 nuove ambulanze per Piemonte e Valle d'Aosta: in Granda contributi alle CRI di Savigliano, Bra e Alba

21 nuove ambulanze e contributi da 50.000 euro a tante organizzazioni di volontariato di Piemonte e Valle d'Aosta: sono questi i risultati del bando "Missione di Soccorso" della Fondazione CRT, recentemente conclusosi.

In totale sono stati erogati un milione di euro di contributi complessivi, utilizzati dagli enti per l'acquisto di nuovi mezzi di trasporto. La nostra provincia ha visto tre menzioni nella graduatoria del bando - di più solo la provincia torinese - per i comitati CRI di Savigliano, Bra e Alba.

Giovanni Quaglia e Massimo Lapucci, presidente e segretario generale: "Le nuove ambulanze che entreranno in servizio grazie ai contributi della Fondazione CRT sono una risorsa preziosa per il sistema sanitario, sottoposto a stress e usura del tutto eccezionali negli ultimi due anni a causa della pandemia: una sicurezza in più per la salute dei cittadini e un supporto importante per l’impegno dei volontari".

Dal 2002 sono 584 le ambulanze entrate in servizio grazie al contributo della Fondazione, con l'emissione di oltre 29 milioni di euro complessivi.