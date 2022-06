Fine settimana pienamente estivo con temperature sopra la media

Fine settimana pienamente estivo. L’alta pressione torna subito a farci visita in questo fine settimana, facendo risalire le temperature sopra la media e aumentando la sensazione di afa con il passare dei giorni.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione:

Da oggi venerdì 10 a martedì 14 Giugno

Cielo generalmente sereno o poco nuvoloso, nubi sui rilievi nel pomeriggio ma senza fenomeni di rilievo se non sporadici ed isolati. Temperature in graduale aumento fino domenica, stazionarie lunedì e in leggero calo martedì. Valori massimi che in pianura potranno raggiungere i 32/33 °C specialmente tra domenica e lunedì, rimanendo un po’ più fresco sulle coste. Minime tra i 17 e i 22 °C.

Venti generalmente assenti o deboli di direzione variabile e a regime di brezza.

Tendenza successiva.

Leggero aumento dell’instabilità pomeridiana sulle Alpi, ma dovrebbe continuare questa fase estiva almeno fino a fine settimana.

