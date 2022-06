Al Parco del Tesoriere di Borgo la serata conclusiva della campagna elettorale di Paolo Giraudo

Serata conclusiva della campagna elettorale per Paolo Giraudo e la sua Lista Civica Realizziamo Insieme, candidati per amministrare il Comune di Borgo San Dalmazzo. Questa sera, dalle 19, i candidati aspettano la popolazione borgarina al Parco del Tesoriere, per un aperitivo con bevande e snack a buffet.



"Sarà l'occasione per scambiare ancora qualche idea" sottolinea Paolo Giraudo, "e abbiamo deciso di farlo in un parco cittadino, uno di quegli spazi che, se avremo la possibilità di amministrare, ci impegniamo a rendere sempre più bello e fruibile, oltre che ovviamente sempre pulito e in ottime condizioni". E rilancia la sua idea: "anche sul nostro territorio abbiamo parecchie persone che percepiscono il reddito di cittadinanza. Non è accettabile percepire un reddito, pagato con i soldi di tutti, per non fare niente: chi percepisce il reddito di cittadinanza deve essere impegnato dal Comune in attività socialmente utili, come ad esempio la manutenzione di parchi e giardini".