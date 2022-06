Antonella Dutto (Realizziamo Insieme): “A Borgo ci vuole un cambio di passo, pur conservando la tradizione nell'innovazione, un ponte tra passato e futuro passando per un presente lungimirante”

“Ho iniziato a lavorare quando avevo 19 anni. L' azienda che mi diede fiducia, nonostante la mia giovane età e la mia inesperienza, fu l'Istituto Grafico Bertello, eccellenza borgarina nel mondo grafico, poi divenuto Canale. Mi diedero la possibilità di mettermi in gioco e di impegnarmi diventando un tecnico commerciale Italia ed estero, maturando anche a priori esperienza in magazzino e logistica, nonché amministrazione delle risorse umane. Grazie a questa possibilità ho conosciuto Borgo e i borgarini, poiché sono tante le famiglie che hanno lavorato in quell'azienda. A distanza di 30 anni ripenso a quel colloquio e a me che mi affacciavo sul mondo del lavoro e con lo stesso spirito sono a chiedere la fiducia ai borgarini per il voto di domenica 12 giugno”.

A parlare è Antonella Dutto, 49 anni, consulente fiscale e consigliere comunale uscente. Sposata con Valerio Giordana e mamma di Andrea 21 anni, studente universitario in pianificazione urbanistica e Anna Giulia di 11 anni.

Oggi candidata nella lista “Realizziamo Insieme” a sostegno di Paolo Giraudo sindaco di Borgo San Dalmazzo: “Ho scelto Paolo perché rappresenta la novità. Ho visto in lui una persona trasparente, che può dare una vera spinta al cambiamento. Siamo un gruppo caratterizzato da freschezza e novità. Io faccio parte del vecchio, ma vorrei continuare il percorso di questi ultimi anni e continuare ad apportare la mia esperienza nell'amministrazione della mia città.

È stato un onore essere consigliere comunale, potersi mettere al servizio del bene comune, pertanto ringrazio chi mi diede la fiducia allora.

Oggi vorrrei portare avanti questo percorso proponendo anche nuovi progetti, dando tutto l'impegno possibile e mettendo energia ed entusiasmo, nel continuo e proficuo confronto con i concittadini”.



Sono tante le anime di Antonella Dutto che può dare un apporto a 360 gradi alla macchina amministrativa: sia nel più ferreo e rigido ambito fiscale, che in quello più ludico, sul turismo e cultura.



La candidata consigliere collabora infatti nella Segreteria della vicepresidenza del Consiglio Regionale del Piemonte: “Ci occupiamo di bandi e di dare risposte alle esigenze dei comuni e dei cittadini sul territorio. Quindi tematiche perfettamente attinenti al percorso amministrativo. Proprio qui ho imparato quanto sia importante la sinergia tra vari comuni e il lavoro sulle macro aree, come vallate e Unioni di Comuni”.



Dal 1996 è anche una guida turistica: “Collaboro con il Museo Civico di Cuneo attivamente e anche con l'ente del turismo francese, nonché ho avuto collaborazioni con l'università Unimeier sviluppando tematiche sul welfare”.



È stata anche presidente dell'Ente Fiera Fredda: “Un percorso grazie al quale ho appreso e conosciuto la vera forza di Borgo che sta nelle associazioni e nella sinergia con le valli nella promozione e valorizzazione del territorio e delle sue eccellenze. Le associazioni lavorano con passione e amore per la città, lo stesso spirito che mi muove".



“Per questo motivo, avendo parecchie competenze, mi piace metterle al servizio della comunità borgarina”, continua Antonella Dutto che è anche catechista in parrocchia: "i bambini sanno dare tanto e sono il nostro futuro, arricchendo il nostro presente. E' a loro che dobbiamo consegnare una città bella, pulita, conosciuta e sicura".



Il suo interesse principale riguarda la cultura e il turismo: “A Borgo ci vuole un cambio di passo e di mentalità. Serve un'apertura maggiore alle tre valli e auspico un abbraccio di Borgo alle sue valli meravigliose che tutti vorrebbero, con uno sguardo a Cuneo e alla vicina Francia.

Necessario recuperare i gemellaggi con Saint Dalmas Val de Blore e Breil Sur Roya per sentirci sempre più europei e con i paesi della Lumaca, Gesico in primis. Siamo noi i principali ambasciatori della nostra terra. È essenziale far conoscere Borgo che ha potenzialità enormi. Auditorium, Anfiteatro, Palazzo Bertello e Parco Grandis meritano di essere vissuti appieno, conosciuti e amati.

Abbiamo eccellenze gastronomiche, un paesaggio stupendo, una cultura notevole con duemila anni di storia, senza contare le possibilità legate al turismo religioso con il Santuario di Monserrato, turismo culturale con la cripta di San Dalmazzo e la Torre Civica, potenziare la memoria storica con MEMO4345 e i sentieri, inoltre altre possibilità con il turismo sportivo, gastronomico e l'idea di riportare grandi eventi e valorizzare appieno la Fiera Fredda e creare nuove iniziative, promozioni, eventi che possano portare ricaduta economica sul territorio, creare lavoro e far conoscere Borgo San Dalmazzo ovunque.

Tante bellezze e tesori e dobbiamo valorizzare il tutto insieme, in sinergia, lavorando anche su macroaree per poter acquisire bandi. Essere sempre promotori di ogni azione volta alla valorizzazione della nostra amata città".



Sulla competenza fiscale: “Il Comune può agire su determinate leve per venire maggiormente incontro agli incentivi che attirino investimenti, ma sempre con un'ottica nel medio e lungo periodo. In modo da premiare chi ha resistito in questi anni, oltre che far arrivare nuove imprese. Di fatto rendere più attrattiva e appetibile la città garantendo anche il giusto valore immobiliare”.



“Ecco perchè torno a chiedere fiducia ai borgarini – conclude Antonella Dutto -. All'Istituto Grafico Bertello mi impegnai regalando anche tre mesi di stage gratuito. La stessa cosa potremo fare noi della lista 'Realizziamo Insieme', decurtando una parte del compenso in caso di assessorato. Se non viene data la possibilità di fare esperienza, non la si potrà mai avere. Chiedo quindi fiducia per la squadra e alla mia figura, affinché possiamo apportare competenza ed impegno, nonché novità nella vita amministrativa di Borgo San Dalmazzo per il futuro dei nostri figli e nipoti, in un'ottica nuova e dinamica".