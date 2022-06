Amministrative, Luca Robaldo (Patto Civico): “Il segreto della nostra amministrazione sarà continuare a condividere il percorso e le scelte con tutti i cittadini” [VIDEO]

“Una campagna elettorale bella, intensa.” - spiega Luca Robaldo - “Impostata come ho impostato la mia esperienza da amministratore finora, fra la gente, in città, nelle frazioni.

Tante idee concrete e realizzabili.

Grazie ai 128 candidati del Patto Civico che hanno scelto di metterci la faccia, di impegnarsi con entusiasmo e passione, caratteristiche che vorremmo trasportare al governo della città. Il segreto della nostra amministrazione sarà continuare a condividere il percorso con i cittadini. Grazie agli altri due candidati sindaci: c’è stata una bella dialettica sulle prospettive della città.”





La campagna elettorale si chiuderà questa sera, venerdì 10 giugno, dalle ore 20sotto l'ala sud di Piazza Ellero, grande festa di chiusura della campagna elettorale di Luca Robaldo e di tutto il Patto Civico.



Pizza e bevande per tutti e musica dei DJ Judici e Molinoir.